De Kanjer Dirt Challenge: Een fantastische sportieve uitdaging!

ZELHEM – Op zondag 10 juli 2022 organiseert Kanjers voor Kanjers de allerleukste Mud Run voor het hele gezin. Doe mee want de inschrijving is geopend en vol is vol.

Met deze uitdaging wil de stichting kinderen laten sporten en de opbrengst hiervan ten goede laten komen voor kinderen waarvoor sporten en spelen niet zo vanzelfsprekend is. Sport en spel zijn immers belangrijk voor ieder kind!

Niet bang voor een beetje modder? Durf jij van een zeephelling af te glijden? Houd je van klimmen, klauteren, tokkelen, door het water rennen en nog meer actie? Dan is de Kanjer Dirt Challenge echt iets voor jou! Op het prachtige terrein van de ZAMC in Zelhem staan allerlei hindernissen opgesteld. Op het parcours zijn er ook dit jaar verschillende obstakels gebouwd die je vast wel kent vanuit de survival runs. De obstakels zijn over het hele terrein verdeeld en de hindernissen hebben verschillende moeilijkheidsgradaties, zodat het voor iedereen uitdagend is.

Jongeren tot en met 18 jaar kunnen alleen of samen met ouders, vrienden en klasgenoten meedoen aan deze ‘obstacle run’, een loopparcours met hindernissen. Het is een gezellig, sportief evenement voor jong en oud. Wij dagen de jongeren uit om zoveel mogelijk sponsoren te zoeken voor hun deelname aan de Challenge. Deelnemers aan de Kanjer Dirt Challenge leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de projecten van Kanjers voor Kanjers.

Steunen van het goede doel

De Kanjer Dirt Challenge zamelt geld in voor Kanjers voor Kanjers om dromen van kinderen waar maken. Alle opbrengsten komen ten goede aan projecten voor sport en spel voor kinderen in de regio. De mooie projecten die we allemaal al hebben kunnen realiseren, dankzij de bijdragen van vele sponsoren, kunt u bekijken via www.kanjersvoorkanjers.nl

Inschrijven

Wil je meedoen aan de Kanjer Dirt Challenge? Daarvoor is toestemming van je ouders en/of verzorgers nodig. Inschrijven is mogelijk via deze link:

https://www. stichtingkanjersvoorkanjers. nl/dirt-challenge/

Begin je vakantie goed en doe mee.

We kijken er naar uit om er samen met jou een spetterende dag van te maken!

