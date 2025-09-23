Kinderparlement organiseert pumptrackmiddag in Zelhem
ZELHEM – Het kinderparlement van de gemeente Bronckhorst nodigt alle kinderen uit voor een middag vol sport en plezier op vrijdag 27 september. Op de parkeerplaats bij sporthal De Pol staat dan een mobiele pumptrackbaan klaar, waar kinderen kunnen racen, fietsen of steppen.
Het initiatief komt voort uit de plannen van het kinderparlement 2024/2025, dat zich inzet voor meer buitenspelen en een gezonde leefstijl. “Met een pumptrackbaan maken we bewegen niet alleen gezond, maar ook heel leuk,” aldus een van de kinderraadsleden.
De middag begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Deelname is gratis. Kinderen worden gevraagd hun eigen fiets of step mee te nemen. Wie dat niet heeft, kan gebruikmaken van leenmateriaal ter plaatse. Bovendien maken deelnemers kans op een fietshelm ter waarde van 50 euro.
📅 Datum: vrijdag 27 september
📍 Locatie: parkeerplaats sporthal De Pol, Zelhem
⏰ Tijd: 13.00 – 16.00 uur
💶 Kosten: gratis
🔗 Meer info: gemeente Bronckhorst
