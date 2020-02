Mega Piraten Festijn terug naar Zelhem

ZELHEM – Het Mega Piraten Festijn keert op zaterdag 21 maart terug naar Zelhem. Vele toppers uit de Nederlandstalige muziekwereld zijn weer van de partij. Van Mooi Wark tot Jannes, van Gerard Joling tot Boer Bennie en van Thomas Berge tot The Spitfires. De voorverkoop is al begonnen. Nieuw is het Robert Pouwels Radio NL Feestcafé in een aparte tent. Pouwels geldt als ’s lands beste feest-DJ.

“Vorig jaar hebben we een jaartje overgeslagen”, vertelt Eddie Mensink. “Dat doen we ook op andere locaties. Je wilt het publiek hongerig houden. We hebben de laatste jaren jaarlijks circa tien Mega Piraten Festijnen op de planning staan en meer is logistiek gezien ook lastig.”

DJ Paul Elstak vervangt Jan Smit (wiens naam nog op de poster staat). Hij vertolkt natuurlijk een aantal van zijn (happy) hardcorehits. “Dat lijkt voor ons een stukje buiten onze comfortzone, maar voor hem ook”, stelt Eddie. “Maar de ervaring leert dat dat bij ons publiek geen probleem is. We hebben er alle vertrouwen in dat zijn optreden een succes wordt!”

Het MPF draagt de titel ‘Europa’s grootste meezingfeest’ met trots. De opzet van het MPF is al jaren ongewijzigd. Een groot aantal bekende artiesten treedt op en presentator Willie Oosterhuis jut het publiek op tot volledige euforie. Willie is eigenwijs en presenteert gewoon in zijn Overijsselse dialect. En iedereen verstaat hem. De sfeer spat van het podium af! Maar de grootste artiest is het publiek zelf: zingen, in de polonaise lopen, hossen of gewoon lekker met een biertje in de hand alles bekijken vanaf een plekje bij de tap, alles kan en mag. De Mega Piraten Festijnen zijn geen feesten, het zijn vieringen. Vieringen van het piratenleven; vieringen voor de liefhebbers van deze zenders en vieringen van de (doorgaans) Nederlandstalige muziek. Eddie: “We noemen het MPF ook wel het Meezingfeest van het jaar. En niet voor niets. Iedereen die een MPF heeft bezocht, weet waarover ik het heb. Iedereen zingt mee. Verbroedering en gezelligheid; dat blijft onze insteek en daar wordt niets aan veranderd.”

Programma

Mooi Wark, Jannes, DJ Paul Elstak, Gerard Joling, Thomas Berge, Lange Frans, Mart Hoogkamer, Vinzzent, Willem Barth, Rene Karst, Stef Ekkel, Ancora, Belinda Kinnaer, The Spitfires, Bonnie St. Claire, Boer Bennie, Henk Bernard, Dikdakkers, Marco de Hollander, John de Bever, Otto Lagerfett, Henk Dissel en Summerland. Aan het programma wordt nog een artiest toegevoegd. De presentatie is in handen van Willie Oosterhuis. Naast de grote tent staat ook de kleine Wunderbar weer op het terrein. Robert Pouwels heeft bovendien zijn eigen Radio NL Feestcafé.

Het welbekende terrein aan de Slangenburgweg is geopend vanaf 18.30 uur. Het programma duurt tot 01.00 uur.

Voorverkoop

Kaarten (vanaf 27,50 euro) zijn digitaal verkrijgbaar via www.megapiratenfestijn.nl. Fysieke kaarten zijn te koop bij Café de Groes, Ideaal Radio en Sigarenmagazijn Roenhorst in Zelhem, Koenders ’t Ware Huis in Gaanderen en de Bruna in Vorden.