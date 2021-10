Nog honderd kaarten voor Mega Piraten Festijn in Zelhem

Deel dit bericht













ZELHEM/NIJMEGEN – Het Mega Piraten Festijn dat op zaterdag 30 oktober plaatsvindt in Zelhem is vrijwel uitverkocht. Organisator Eddie Mensink laat weten dat er nog honderd kaarten zijn. “We verwachten dat we deze week nog het uitverkocht-bordje kunnen ophangen”, vertelt hij. De online verkoop stopt eerdaags. Daarna zijn er enkel nog kaarten verkrijgbaar bij Eetcafé de Groes in Zelhem.

Het affiche bevat weer vele grote namen uit de wereld van de Nederlandstalige muziek. Van Gerard Joling tot Mooi Wark, van de Spitfires tot Jannes. Maar het festival kijkt inmiddels verder dan piratenmuziek en Nederlandstalige muziek alleen. “Afgelopen zaterdag stonden we in Maaskantje”, vertelt Eddie. “Daar viel het optreden van Paul Elstak enorm in de smaak. Dat hopen we zaterdag 30 oktober dunnetjes over te doen met Mental Theo. Op naar de ‘Wonderful Days’.”

Ook de mannen van social mediafenomeen Poar Neem’n zijn weer van de partij. Zij hebben hun eigen Poartytent waar ze gedurende de avond meerdere shows verzorgen. Met stampende beats, boerenrock en veel ongein. En nieuw op het terrein: het RADIONL Feestcafé met als ‘barman’ zanger/DJ Robert Pouwels (die ook een heel goede Hazes neerzet).

Programma

Gerard Joling, Mooi Wark, Jannes, Ancora, Vinzzent, Lange Frans, Mental Theo, Stef Ekkel, Spitfires, Henk Bernard, Thomas Berge, Willem Barth, Henk Dissel, Django Wagner, John de Bever, Dikdakkers, Bonnie St. Claire, Boer Bennie, Mark’s Hazes Tribute, Belinda Kinnaer, Mart Hoogkamer, Otto Lagerfett, Tinus Hoekstra, Jacques Herb en de band Summerland (die ook enkele artiesten live begeleidt). De presentatie is als vanouds in handen van Willie Oosterhuis. Ook op het terrein: de Poartytent van Poar Neem’n en het RADIONL Feestcafé.

Praktische info

De bezoekers van het Mega Piraten Festijn dienen te beschikken over een geldig coronatoegangsbewijs (in de CoronaCheck-app of geprint via www.coronacheck.nl), een identiteitsbewijs en een geldig toegangskaartje. Op de locaties is de internetverbinding waarschijnlijk slecht. Als je geen volledige vaccinatie of negatieve testuitslag hebt zal je geen toegang tot het Mega Piraten Festijn krijgen. Let op! Er zal streng worden gecontroleerd. Een gratis coronatest moet maximaal 24 uur voor aanvang van het Mega Piraten Festijn afgenomen zijn. Een afspraak maken is enkel mogelijk via: www.testenvoortoegang.nl. Een zelftest volstaat niet. Ook een negatieve Coronatest moet via de Corona-Check-app worden aangetoond middels een QR code.

Het terrein aan de Slangenburgseweg is geopend vanaf 18.00 uur. Het programma duurt van 19.00 tot 24.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 31,25 euro (inclusief reserveringskosten). Zie verder www.megapiratenfestijn.nl.

Agenda Mega Piraten Festijn:

Zaterdag 30 oktober: Zelhem

Zaterdag 18 december: GelreDome (Arnhem)

