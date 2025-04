Sluiting bedrijfspand in Zelhem vanwege drugsvondst

ZELHEM – Burgemeester Patrick van Domburg van de gemeente Bronckhorst heeft besloten een bedrijfspand aan de Melkweg in Zelhem voor zes maanden te sluiten. Aanleiding is de vondst van een grote hoeveelheid drugs tijdens een recent politieonderzoek. Het pand blijkt deel uit te maken van een groter drugsnetwerk, waarin eerder ook locaties in Dinxperlo en Wehl betrokken waren.

De sluiting is gebaseerd op de Opiumwet, die burgemeesters de bevoegdheid geeft om panden tijdelijk te sluiten bij het aantreffen van soft- of harddrugs. “De aanwezigheid van drugs en de bijbehorende activiteiten hebben een negatieve invloed op de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente. Ik neem dit soort zaken dan ook zeer serieus,” aldus burgemeester Van Domburg. “Door dit pand tijdelijk te sluiten, wil ik duidelijk maken dat drugshandel en drugsoverlast in Bronckhorst niet worden getolereerd.”

Meld verdachte situaties

De gemeente roept inwoners op om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Dit kan bij de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Door samen op te treden, blijft Bronckhorst een veilige en leefbare gemeente.

Meer informatie over het melden van criminaliteit is te vinden op www.politie.nl en www.meldmisdaadanoniem.nl.