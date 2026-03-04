Zeven partijen doen mee aan gemeenteraadsverkiezingen Oost Gelre

165 keer bekeken

OOST GELRE – Op woensdag 18 maart 2026 kiezen inwoners van Oost Gelre een nieuwe gemeenteraad. In totaal doen zeven partijen mee aan de verkiezingen. Hieronder een overzicht van de deelnemende partijen en hun lijsttrekkers.

Advertentie

CDA

Het CDA is een landelijke partij die al jarenlang vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Oost Gelre. Lijsttrekker is Arjen Schutten uit Harreveld.

OOG (Oost Gelre Belangen)

OOG is een lokale partij die zich richt op onderwerpen die specifiek spelen binnen de gemeente. Lijsttrekker is Freek Jansen uit Mariënvelde.

VVD

De VVD is een landelijke partij met een liberale achtergrond en neemt ook in Oost Gelre deel aan de verkiezingen. Lijsttrekker is Ellen Dusseldorp-Ribbers uit Groenlo.

GroenLinks / Partij van de Arbeid

GroenLinks en de PvdA doen in Oost Gelre mee met een gezamenlijke kandidatenlijst. Lijsttrekker is Peter Baks uit Lichtenvoorde.

Lokaal Belang Oost Gelre

Lokaal Belang is een lokale partij die zich richt op gemeentelijke onderwerpen en lokale betrokkenheid. Lijsttrekker is Ronald Willering uit Lichtenvoorde.

OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos)

OLW is een lokale partij die wordt aangevoerd door Paul Wallerbos uit Groenlo.

Oost Gelre Vooruit

Oost Gelre Vooruit is een lokale partij die eveneens deelneemt aan de verkiezingen. Lijsttrekker is Alfred Wopereis uit Lichtenvoorde.

Op woensdag 18 maart bepalen inwoners van Oost Gelre hoe de 21 zetels in de gemeenteraad worden verdeeld. Streekgids volgt de verkiezingsperiode en zal de komende weken blijven berichten over de ontwikkelingen.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)