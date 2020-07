Boerenerfconcert weer van start

Stichting Paaspop Klassiek organiseert een boerenerfconcert (De Boerencantate van J.S. Bach) op 23 augustus 2020 in Zieuwent. Het concert duurt ongeveer een uur en wordt uitgevoerd door Klaartje van Veldhoven, sopraan; Mattijs vd Woerd, bariton; Renee Bekkers, accordeon en

Benjamin Glorieux, cello.

De Boerencantate van J.S. Bach is een ‘Cantate Burlesque’, een mini opera vol humor waarin alle aardse genoegens voorbij komen van het boerenleven verpakt door J.S. Bach in populaire deuntjes uit de 18e eeuw. Het wordt uitgevoerd in een Nederlandse vertaling en in een arrangement voor twee zangers, accordeon en cello en voert je zo mee naar het boerenleven uit de 18de eeuw.

Omdat het aantal plaatsen beperkt is in verband met de 1,5 meter regel moet een plaats gereserveerd worden. Om iedereen een kans te geven dit unieke concert te bezoeken is het aantal kaarten gelimiteerd: Max 4 kaarten per mailadres. Het concert wordt op 23 augustus 2020 tweemaal uitgevoerd, de eerste keer om 11.00 uur en de tweede keer om 13.00 uur.

Inschrijven Voor meer informatie: Paaspopklassiek.nl

