Informatiebijeenkomst over Energie door Zonnig Zieuwent en Duurzaam Lievelde

ZIEUWENT – Op zaterdag 18 november organiseren Zonnig Zieuwent en Duurzaam Lievelde een bijeenkomst over energie, gericht op alle inwoners van Oost Gelre. De bijeenkomst vindt plaats om 15.00 uur in het Sourcy Center, gelegen aan Zegendijk 3a in Zieuwent.

Het doel van de bijeenkomst is om inwoners bewust te maken van de mogelijkheden van duurzame energie en hen te helpen navigeren in de complexe wereld van energiecontracten. Tevens wordt er gestreefd naar het stimuleren van een bijdrage aan een groenere toekomst. Sprekers van Streekenergie VanOns en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie zullen aanwezig zijn om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden.

Barend Wassink, de klimaatburgemeester van Oost Gelre, benadrukt het belang van deze bijeenkomst en moedigt alle inwoners aan om deel te nemen. De toegang tot de informatiebijeenkomst is gratis, en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@zonnigzieuwent.nl of info@duurzaamlievelde.nl.