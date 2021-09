Matthäus Passion in Zieuwent

Deel dit bericht













ZIEUWENT – De Matthäus Passion vindt plaats op de zaterdag 30 oktober de dag voor Allerzielen. Op Allerzielen worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De Matthäus Passion vormt in muzikale beleving een passende omlijsting van dit gedenken. Dit concert met internationale solisten, barokorkest La Sorpresa, de koren Vocaal Ensemble Ex Arte en Concentus Cantzione vindt wederom plaats in de Sint Werenfriduskerk te Zieuwent onder leiding van dirigent Emile Engel.

Begindatum

30/10/2021

Aanvang

19.30 uur

Adres

Dorpsstraat 41 Zieuwent

Lees ook ....