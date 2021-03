Matthäus Passion verplaatst naar oktober 2021

Deel dit bericht













ZIEUWENT – De Matthäus Passion wordt verplaatst naar zaterdag voor Allerzielen, 30 oktober 2021. Op deze dag worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De Matthäus Passion vormt de omlijsting van dit gedenken.

De kaartverkoop voor dit concert start op Goede Vrijdag 2 april 2021 om 11 uur. Tickets zijn te bestellen via de link >>>> Tickets bestellen

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om voor het concert te dineren bij Het Witte Paard. Het diner is via de ticketservice apart bij te boeken.

