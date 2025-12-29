Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd

Een boerderij zoals die in het Achterhoeks Openluchtmuseum wordt getoond. Het beeld laat zien hoe het dagelijks leven er vroeger uitzag, in een tijd waarin het jaar nog sterk werd bepaald door werk en seizoen. Foto: Marcel Houwer

Nieuwjaarsdag is in de Achterhoek geen groot begin en geen stil decor. Ook hier wordt oud en nieuw gevierd met vuurwerk en drukte. Maar wanneer de nacht voorbij is, verandert het tempo. Niet omdat alles stilvalt, maar omdat het nieuwe jaar hier geen ophef nodig heeft.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (6) 👎 Niet leuk (0)

Dit Zondagsverhaal kijkt naar Nieuwjaarsdag zoals die hier wordt beleefd: vroeger en nu. Over een datum die ooit vooral administratief was, over een streek die meebewoog met fabrieken, bedrijventerreinen en forenzen, en over een dag die nooit een startschot werd. Geen nostalgie, geen geromantiseerd platteland, maar een nuchtere blik op een gewoonte die bleef.

📅 Lees het complete verhaal op zondag 4 januari via Zondagsverhalen — exclusief voor abonnees.

👉 Abonneer je op Zondagsverhalen en ontdek elke week een nieuw verhaal uit de Achterhoek.

📥 Nu al te downloaden voor €1,00.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (6) 👎 Niet leuk (0)