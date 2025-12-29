Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd
Nieuwjaarsdag is in de Achterhoek geen groot begin en geen stil decor. Ook hier wordt oud en nieuw gevierd met vuurwerk en drukte. Maar wanneer de nacht voorbij is, verandert het tempo. Niet omdat alles stilvalt, maar omdat het nieuwe jaar hier geen ophef nodig heeft.
Dit Zondagsverhaal kijkt naar Nieuwjaarsdag zoals die hier wordt beleefd: vroeger en nu. Over een datum die ooit vooral administratief was, over een streek die meebewoog met fabrieken, bedrijventerreinen en forenzen, en over een dag die nooit een startschot werd. Geen nostalgie, geen geromantiseerd platteland, maar een nuchtere blik op een gewoonte die bleef.
📅 Lees het complete verhaal op zondag 4 januari via Zondagsverhalen — exclusief voor abonnees.
👉 Abonneer je op Zondagsverhalen en ontdek elke week een nieuw verhaal uit de Achterhoek.
📥 Nu al te downloaden voor €1,00.
Meest geliked deze week
- OLW opent klachtenmeldpunt houtstook in Oost Gelre 16
- Sfeervolle Midwinterhoornwandeling trekt veel bezoekers in Groenlo 8
- Midwinterfair brengt winterse sfeer en geschiedenis tot leven in Lievelde 7
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 6
- De Compagnie Grolle viert 25-jarig bestaan bij Achterhoeks Openluchtmuseum 2
- Vernieuwde Wel/Niet-lijst maakt PMD-afval scheiden eenvoudiger in Gelderland 2
Trending deze week
- Midwinterfair brengt winterse sfeer en geschiedenis tot leven in Lievelde 7
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 6
- OLW opent klachtenmeldpunt houtstook in Oost Gelre 16
- Sfeervolle Midwinterhoornwandeling trekt veel bezoekers in Groenlo 8
- De Compagnie Grolle viert 25-jarig bestaan bij Achterhoeks Openluchtmuseum 2
- All That’s Left of You te zien in Filmhuis Winterswijk 1