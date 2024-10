Alzheimer Café Zutphen e.o.: Hoe betrek ik de buurt

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

ZUTPHEN – Op woensdag 16 oktober is iedereen weer van harte welkom in Buurtcentrum Het Bornhof in Zutphen. Het thema van deze avond is: Hoe betrek ik de buurt.

Buren, vrienden, verenigingsmaatjes en familie kunnen een groot verschil maken als het gaat om eenzaamheid bij dementie. Wat is het netwerk van de mantelzorger? Breng iemand uit de buurt mee—bijvoorbeeld een buurman, vriend of kennis, of iemand van een vereniging—en ga samen het gesprek aan over hoe mantelzorgers meer steun kunnen krijgen in hun zorgtaak.

Wanneer: Woensdag 16 oktober 2024

Waar: Het Bornhof, Hobbemakade 246, 7204 TB Zutphen

Tijdstip: Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

Alzheimer Café

In het Alzheimer Café komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Het is een plek om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens de informele bijeenkomst krijgen bezoekers informatie over dementie, en is er gelegenheid om ideeën en ervaringen te delen. In de pauze en na afloop kan men terecht bij de leestafel, waar brochures van Alzheimer Nederland (gratis mee te nemen) en boeken ter inzage of om te lenen liggen.

Online contact

Voor wie interesse heeft in de nieuwsbrief: stuur een e-mail naar ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl.

Voor advies of een luisterend oor kan men gratis bellen naar De DementieLijn, dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 23.00 uur op 0800-5088.

Meer informatie is te vinden op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland, of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411.

