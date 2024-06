Alzheimer Café Zutphen e.o. – Thema: De Casemanager

ZUTPHEN – Op woensdag 19 juni 2024 is iedereen weer van harte welkom in Buurtcentrum Het Bornhof in Zutphen voor het Alzheimer Café Zutphen e.o. Het thema van deze avond is: De casemanager.

Mensen met dementie en hun naasten staan voor nieuwe uitdagingen, ondanks dat veel dingen nog steeds mogelijk zijn. Casemanagers dementie Karin Gieling en Wilma Berns zullen deze avond uitleg geven over de ondersteuning die zij kunnen bieden. Ze zullen bespreken welke hulp thuis ingeschakeld kan worden en wie hierbij kan helpen.

Details van de avond:

Datum: Woensdag 19 juni 2024

Woensdag 19 juni 2024 Locatie: Het Bornhof, Hobbemakade 246, 7204 TB Zutphen

Het Bornhof, Hobbemakade 246, 7204 TB Zutphen Tijd: Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur

Over het Alzheimer Café: Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst waar mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden samenkomen. Het is een plek om lotgenoten te ontmoeten, informatie over dementie te krijgen, en ideeën en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de pauze en na afloop van het café kan men terecht bij de leestafel met brochures van Alzheimer Nederland en boeken om te lenen.

Online contact: Voor interesse in de nieuwsbrief, kan men een mail sturen naar: ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl. Voor een luisterend oor of advies, is De DementieLijn dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur bereikbaar op 0800-5088.

Meer informatie is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of door te bellen naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411.

