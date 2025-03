Alzheimer Café Zutphen: Informatieavond over casemanagers dementie

ZUTPHEN – Op woensdag 19 maart organiseert Alzheimer Café Zutphen e.o. een bijeenkomst over de rol van de casemanager dementie. De avond vindt plaats in Buurtcentrum Het Bornhof en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en andere belangstellenden.

Een casemanager dementie ondersteunt mensen met dementie en hun omgeving bij het omgaan met de uitdagingen die de ziekte met zich meebrengt. Tijdens de bijeenkomst geeft een casemanager uitleg over de beschikbare hulp en ondersteuning. Bezoekers kunnen vragen stellen en ervaringen delen.

De inloop met koffie en thee start om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. In de pauze en na afloop is er gelegenheid om brochures van Alzheimer Nederland mee te nemen of boeken te lenen.

Praktische informatie:

📅 Datum: Woensdag 19 maart 2025

📍 Locatie: Het Bornhof, Hobbemakade 246, Zutphen

⏰ Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur

Voor meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel Alzheimer Nederland Oost-Gelderland via 06-13514411. Voor een luisterend oor of advies is De DementieLijn dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 23.00 uur via 0800-5088.

