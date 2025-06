Alzheimer Café Zutphen: Koffie met een verhaal op 18 juni

ZUTPHEN – Op woensdagavond 18 juni organiseert het Alzheimer Café Zutphen e.o. opnieuw een bijeenkomst met het thema “Koffie met een verhaal”. Na eerdere positieve reacties staat deze avond opnieuw in het teken van het delen van ervaringen met dementie.

Het Alzheimer Café biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. Bezoekers krijgen niet alleen informatie, maar kunnen ook in gesprek gaan met lotgenoten en professionals. Er is ruimte voor vragen, uitwisseling en vooral herkenning. De kracht van ervaringsverhalen staat hierbij centraal.

De bijeenkomst vindt plaats in Buurtcentrum Het Bornhof, Hobbemakade 246 in Zutphen. De inloop is vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Tijdens de pauze en na afloop is er gelegenheid om informatie mee te nemen van de leestafel, waaronder brochures van Alzheimer Nederland en boeken om ter plekke in te kijken of te lenen.

Meer informatie

Wie op de hoogte wil blijven, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief via: ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl. Voor een luisterend oor of advies is De Dementielijn dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 23.00 uur via 0800-5088.

Meer informatie is ook te vinden op:

www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

