Alzheimer Café Zutphen: ‘Koffie met een verhaal’ op 20 augustus

ZUTPHEN – In het Alzheimer Café Zutphen e.o. ontmoeten mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden elkaar in een warme en informele sfeer. Op woensdag 20 augustus staat het thema “Koffie met een verhaal” centraal tijdens de bijeenkomst in buurtcentrum Het Bornhof.

De avond biedt ruimte voor het delen van persoonlijke verhalen over leven met dementie. Ervaringsverhalen van mensen die er zelf mee te maken hebben of iemand uit hun omgeving verzorgen, staan deze keer opnieuw centraal. Eerdere bijeenkomsten met dit thema leverden veel herkenning, troost en nieuwe inzichten op.

“Mensen die met dementie leven, begrijpen elkaar als geen ander”, aldus de organisatie. “Het horen van elkaars verhalen helpt om gevoelens te ordenen, moed te houden en steun te ervaren in het proces van accepteren en omgaan met de ziekte.”

Tijdens de bijeenkomst is er voldoende ruimte voor gesprek en ontmoeting, onder begeleiding van vrijwilligers en professionals. De leestafel biedt aanvullende informatie, zoals brochures van Alzheimer Nederland (gratis mee te nemen) en boeken over dementie ter inzage of om te lenen.

Praktische informatie:

📅 Datum: Woensdag 20 augustus 2025

📍 Locatie: Buurtcentrum Het Bornhof, Hobbemakade 246, Zutphen

⏰ Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur, programma van 19.30 tot 21.00 uur

🎟 Toegang: Gratis

Meer informatie:

📧 Nieuwsbrief aanvragen: ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl

📞 Vragen of een luisterend oor? Bel gratis De Dementielijn: 0800-5088 (dagelijks 9.00 – 23.00 uur)

🌐 Website: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

📱 Alzheimer Nederland Oost-Gelderland: 06-13514411

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in