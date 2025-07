Filmavond in Alzheimer Café Zutphen: ‘De Terugreis’ laat impact van dementie zien

ZUTPHEN – Op woensdagavond 16 juli organiseert het Alzheimer Café Zutphen e.o. een bijzondere filmvertoning in Buurtcentrum Het Bornhof. Bezoekers krijgen die avond de indrukwekkende film “De Terugreis” te zien, over een echtpaar dat geconfronteerd wordt met de gevolgen van dementie. Iedereen is welkom: mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en andere belangstellenden.

Over de film

De Terugreis vertelt het verhaal van Maartje en Jaap, die besluiten een oude vriend in Spanje op te zoeken. Wat begint als een spontane reis verandert al snel in een emotionele confrontatie. Onderweg realiseert Jaap zich dat zijn vrouw aan dementie lijdt, en dat hun leven onomkeerbaar verandert. De film laat niet alleen zien wat dementie betekent, maar laat het ook ervaren – voor zover dat mogelijk is.

Informatie, ontmoeting en steun

Het Alzheimer Café biedt een veilige en informele omgeving waar mensen ervaringen kunnen delen en informatie kunnen krijgen over leven met dementie. Tijdens de pauze en na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en met anderen in gesprek te gaan. Op de leestafel liggen brochures van Alzheimer Nederland, en er zijn boeken te leen.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 16 juli 2025

Locatie: Het Bornhof, Hobbemakade 246, Zutphen

Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur. De avond eindigt rond 21.30 uur.

Meer informatie is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland. Voor vragen of aanmelding voor de nieuwsbrief: ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl.

Voor advies of een luisterend oor is de gratis Dementielijn dagelijks bereikbaar via 0800-5088.

