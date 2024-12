Levensboek centraal in Alzheimer Café Zutphen e.o. op 18 december

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

ZUTPHEN – Op woensdag 18 december 2024 staat het thema Het levensboek centraal tijdens het Alzheimer Café Zutphen e.o. Deze bijeenkomst vindt plaats in Het Bornhof, Hobbemakade 246 in Zutphen. Iedereen is van harte welkom.

Een levensboek als houvast

Een levensboek is een waardevolle verzameling van herinneringen uit het leven van een dierbare. Denk aan foto’s, verhalen, plaatjes en persoonlijke details zoals favoriete gerechten, vakanties en hobby’s. Het samenstellen van een levensboek kan houvast bieden aan mensen met dementie door herkenning en herinnering centraal te stellen.

Tijdens de bijeenkomst zijn ervaren vrijwilligers van De Bovenkamer aanwezig om bezoekers te begeleiden bij het maken van een levensboek. Zij delen tips en staan klaar om vragen te beantwoorden.

Praktische informatie

De avond begint met een inloop vanaf 19.00 uur, waarbij koffie en thee klaarstaan. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Over het Alzheimer Café

Het Alzheimer Café Zutphen e.o. is een maandelijkse ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. Het biedt ruimte voor het delen van ervaringen, het krijgen van informatie en het ontmoeten van lotgenoten. Tijdens de pauze en na afloop kunnen bezoekers terecht bij de leestafel met brochures van Alzheimer Nederland en boeken ter inzage of om te lenen.

Meer informatie en contact

Voor vragen of het ontvangen van de nieuwsbrief kan contact worden opgenomen via ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl.

Wie behoefte heeft aan een luisterend oor of advies, kan dagelijks tussen 9.00 en 23.00 uur gratis bellen naar De DementieLijn via 0800-5088.

