Week vol aandacht voor ziekte, rouw en verlies in Zutphen

ZUTPHEN – Van 7 t/m 14 oktober staat Zutphen in het teken van de Week van de Palliatieve Zorg. Verschillende organisaties bundelen hun krachten om aandacht te vragen voor omgaan met ziekte, rouw en verlies. Het programma biedt inwoners steun, informatie en inspiratie.

“Wie geconfronteerd wordt met verlies, betreedt een land waarin je de taal niet spreekt en de weg niet weet,” zegt patiënt en auteur Jannie Oskam. Deze week laat zien dat zorg niet alleen draait om behandeling, maar ook om begeleiding in moeilijke tijden.

📌 Hoogtepunten van het programma:

Dinsdag 7 oktober: thema-avond met Manu Keirse, emeritus hoogleraar verliesverwerking, in buurthuis ’t Nut (19:30 uur). Hij spreekt over rouw en verlies wanneer kanker het leven raakt.

Vrijdag 10 oktober: informatiemarkt “Leven tot het laatst” in buurthuis ’t Nut (14:00–16:00 uur). Bezoekers ontmoeten thuiszorgorganisaties, vrijwilligers en hospices, met ruimte voor vragen, muziek en beleving.

Dinsdag 14 oktober: filmvertoning On Ira in Filmtheater Luxor (17:30 uur). Na afloop volgt een nagesprek met vertegenwoordigers van Willem, Hart voor Levensvragen, en een palliatieve zorgverpleegkundige.

De informatiemarkt is vrij toegankelijk. Voor de thema-avond en filmavond is reserveren verplicht via de websites van het Oncologie Zorgnetwerk Zutphen en Luxor Zutphen.

Waarom dit belangrijk is: De week benadrukt dat goede palliatieve zorg niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en sociaal van groot belang is voor patiënten, naasten en zorgverleners.

Feitenblok

📅 7–14 oktober 2025

📍 Zutphen, o.a. buurthuis ’t Nut en Filmtheater Luxor

💶 Informatiemarkt gratis, andere onderdelen op reservering

🔗 palliaweb.nl/netwerk-achterhoek · zutphen.oncologiezorgnetwerken.nl · luxorzutphen.nl

