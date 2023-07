Christoph Nierhaus geeft orgelconcert in Zwillbrockse barokkerk

ZWILLBROCK(D) – Op zondag 9 juli 2023 kunnen muziekliefhebbers genieten van een bijzonder concert in de barokke kerk van Zwillbrock. Organist Christoph Nierhaus zal die dag het orgel bespelen en een selectie van prachtige stukken ten gehore brengen.

Op het programma staan enkele meesterwerken, waaronder de Prelude en Fuga in G majeur (BWV 550) en de Triosonate in G majeur BWV 530 van Johann Sebastian Bach. Daarnaast zal Nierhaus ook het Praeludium in G majeur van Nicolaus Bruhns en de Orgelsonate nr. 4 in A majeur van August Gottfried Ritter ten gehore brengen. De keuze van deze stukken en de klankrijkdom van het Zwillbrocker-orgel zullen zorgen voor een boeiende luisterervaring.

Christoph Nierhaus heeft een indrukwekkende achtergrond in de muziekwereld. In 1990 slaagde hij voor zijn staatsexamen voor kerkmuziek aan de Folkwang Hochschule für Musik in Essen-Werden. Vervolgens behaalde hij in 1992 zijn concertexamen voor orgel in de orgelklas van professor Dr. Sieglinde Ahrens. Hij zette zijn studie voort aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, waar hij studeerde bij professor dr. Ewald Kooiman. Nierhaus nam deel aan diverse internationale orgelconcoursen en won onder andere de 1e prijs op het Internationaal Orgelconcours in Nijmegen. Als concertorganist heeft hij opgetreden in verschillende landen, waaronder Nederland, Polen en Italië. Sinds 1992 is hij werkzaam als kerkmusicus in de Heilig Hartkerk in Oberhausen.

Het concert in de barokke kerk van Zwillbrock begint om 16.30 uur. De toegang is gratis, maar donaties worden op prijs gesteld om de kosten te dekken.

