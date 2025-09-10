Sponsorloop voor groen schoolplein bij basisschool St. Ludgerus

Op zaterdag 21 september organiseert basisschool St. Ludgerus in buurtschap Zwolle een sponsorloop. De kinderen zetten zich die ochtend in om geld op te halen voor de aanleg van een groen schoolplein.

De sponsorloop vindt plaats van 10.30 tot 13.00 uur op het schoolplein. Bezoekers kunnen de kinderen aanmoedigen en ondertussen genieten van diverse lekkernijen. Zo is er koffie, thee en ranja met iets erbij, courgettesoep uit de eigen schoolmoestuin en broodjes hamburger en ei. Ook wordt er een loterij met mooie prijzen gehouden.

De opbrengst van de sponsorloop en de verkoop gaat volledig naar de ontwikkeling van het groene plein, waarmee de school haar terrein wil omtoveren tot een speel- en leerplek in de natuur.

📅 Zaterdag 21 september, 10.30 – 13.00 uur

📍 Schoolplein basisschool St. Ludgerus, Zwolle (gem. Oost Gelre)

💶 Opbrengst voor ontwikkeling groen schoolplein

