Toekomst Ludgerusschool Zwolle veiliggesteld met intentieverklaring

ZWOLLE (GLD) – De Ludgerusschool in Zwolle bij Groenlo heeft opnieuw perspectief gekregen. Delta Scholengroep en Accent Scholengroep bereiden een intentieverklaring voor met als doel de scholen van Delta in Zwolle en Groenlo per 1 augustus 2026 over te dragen aan Accent. De aankondiging werd onlangs gepubliceerd op de website van Buurtschap Zwolle (buurtschapzwolle.nl).

Eerder dreigde het voortbestaan van de school vanwege een teruglopend leerlingenaantal. Omdat het aantal leerlingen drie jaar onder de opheffingsnorm lag, zou de bekostiging vanuit het Rijk volgens de wettelijke regels per 1 augustus 2025 worden beëindigd. In januari 2025 deed Delta echter een beroep op artikel 145 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), wat onder bijzondere omstandigheden verlenging van bekostiging mogelijk maakt. De minister heeft inmiddels besloten deze verlenging toe te kennen, waardoor De Ludgerus ook in schooljaar 2025/2026 bekostigd blijft.

De intentieverklaring, die vóór de zomervakantie wordt verwacht, is een volgende stap in het proces van bestuurlijke samenwerking. Zowel de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als de Raad van Toezicht zullen hierbij betrokken worden. De gemeente Oost Gelre speelt eveneens een belangrijke rol in het traject.

Met deze ontwikkelingen is het toekomstperspectief voor de Ludgerusschool hersteld. De komende periode staat in het teken van verdere uitwerking, met als doel een zorgvuldige overdracht aan Accent Scholengroep en het realiseren van een toekomstbestendige school in Zwolle.

