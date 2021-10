BOOG brengt bezoek aan Vicentius Vereniging in week van de toegankelijkheid

Deel dit bericht













OOST GELRE – Het was nog een hele klim voor Wilfried Klein Avink om het nieuwe Vincentius vereniging gebouw in Groenlo te betreden met zijn rolstoel. Vanaf de invalidenparkeerplaats begon Wilfried zaterdag 9 oktober zijn tocht door de kringloop winkel van de Vincentius Vereniging. Dit deed hij namens de Belangenorganisatie Oost Gelre (BOOG) die de week van de toegankelijkheid aanpakt om te kijken hoe toegankelijk het nieuwe gebouw van de Vincentius vereniging aan de Ruurloseweg nu eigenlijk is.

“Bij de Vincentius vereniging werken ze met ongeveer 75 vrijwilligers en daarvan zijn er veel die uit de zorg komen. Dat kun je ook zien als je hier in het gebouw rondloopt. Iedereen is zeer gastvrij”, vertelde Boog voorzitter Theo Bloemenkamp. Het Vincentius gebouw kent brede gangpaden en er is een ruime toilet voorziening. “Bij het invalide toilet is het alarmdraad te laag op de grond geplaatst. Hier kan de persoon in een rolstoel niet bij”, vervolg Bloemenkamp. Volgens hem is dit makkelijk op te lossen.

Stichting Boog is een belangenorganisatie voor mensen met beperking en chronisch zieken in de gemeente Oost Gelre. Sinds 2007 organiseert de stichting onder andere gebouwen, winkelstraten en/of speelplaatsen op hun toegankelijkheid, speciaal voor mensen met een beperking.

“Wij willen een samenleving waarin iedereen kan meedoen, ook mensen met een beperking. Laat mensen met een beperking meepraten in het beleid als je een inclusieve gemeente wilt zijn. In Oost Gelre is er een werkgroep waarin mensen met een beperking aandeelnemen. We zitten op de goeie weg.

De week van de Toegankelijkheid was van 4 tot en met 8 oktober

Week van de Toegankelijkheid Thema dit jaar: Uit en Thuis

Nu we er weer meer op uit kunnen, willen we dat iedereen dat kan. Daarom vragen we in de Week van de Toegankelijkheid aandacht voor toegankelijke winkels, horeca, theaters, natuurgebieden, sportaccommodaties, festivals etc.

