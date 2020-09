Dierenspeciaalzaak Hartman-Stroet nu ook in Groenlo

GROENLO – Groenlo krijgt er per oktober een dierenwinkel bij: dan opent Dierenspeciaalzaak Hartman-Stroet haar deuren aan de Beltrumsestraat 18, in het voormalige pand Gall&Gall. Het is de tweede vestiging van eigenaren Ellen Hartman en Karlijn Stroet, die begin 2019 de Discus in Eibergen overnamen.

In het Groenlose pand hebben de wijnen plaatsgemaakt voor een breed assortiment aan voer, verzorgingsartikelen en speeltjes voor allerlei huisdieren. “De winkel wordt in Groenlo zeker geen kopie van die in Eibergen”, aldus eigenaren Ellen Hartman en Karlijn Stroet, die sinds 1 januari 2019 de Dierenspeciaalzaak in Eibergen runnen.

“De winkel in Groenlo krijgt een geheel eigen look en feel, daarbij hergebruiken we de houten wijnkasten die er al in zaten. Dat gaat er heel mooi uitzien.” In Groenlo zullen geen levende dieren worden gehouden. Wie daarnaar op zoek is, kan terecht in de vestiging in Eibergen. Daar is ook een dierendouche om huisdieren lekker te wassen en één keer per week is er een dierfysiotherapeut aanwezig.

Meedenken met klant

In de Groenlose vestiging zal een basisassortiment voor honden, katten, knaagdieren, vogels, vissen, hengelsport en aquariums verkrijgbaar zijn. “Natuurlijk zijn alle producten die we in onze winkel in Eibergen hebben, ook leverbaar in Groenlo en leveren we ook op bestelling”, merkt Ellen op. “De service is eveneens hetzelfde”, vult Karlijn aan. “Wij denken graag mee met de klant en leveren advies op maat. Zo kan men met vragen of problemen – mits deze niet medisch zijn – bij ons terecht. Honden met voedingsproblemen bijvoorbeeld, doen het erg goed op ons speciale diepvriesvlees.” “Ook de voedingssupplementen tegen stress, denk aan vuurwerk, of voor dieren die gevoelig zijn voor oog- en oorontsteking zijn populair”, weet Ellen.

Eyecatcher in huis

De laatste trends op huisdiergebied worden gevolgd in de Dierenspeciaalzaken van Hartman en Stroet. Want er is tegenwoordig veel moois op de markt. “Denk aan een hondenkussen in leatherlook of canvas. We kunnen alles precies op kleur bestellen, zodat de mand precies in je interieur past. Ook hebben we vogel- en knaagdierkooien met veel glas op een enkele poot: dat is echt een eyecatcher in je huis”, vertelt Karlijn enthousiast. “Als je van zulke dingen houdt, ben je bij ons aan het goede adres. Het assortiment wisselt ook regelmatig, dus er is altijd iets leuks en nieuws te vinden in de winkel.” “Dat geldt dus voor beide winkels, want zoals we al zeiden geven we aan Groenlo een heel eigen draai. Kom gewoon eens binnenlopen!”, besluiten Ellen en Karlijn.

Dierenspeciaalzaak Hartman-Stroet Groenlo is vanaf donderdag 1 oktober geopend.

Dierenspeciaalzaak Hartman-Stroet

Groenlo: Beltrumsestraat 18, 0544-848112

Eibergen: Brink 6, 0545-471319

info@dszhartman-stroet.nl