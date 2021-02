Elektrische deelauto’s voor inwoners Achterhoek op de weg

Deel dit bericht

GROENLO / ZIEUWENT – Energiecoöperatie Groenkracht-Groenlo en Coöperatie Zonnig Zieuwent zijn de eerste coöperaties die samen met 8RHK ambassadeurs de handschoen oppakten: duurzame deelauto’s beschikbaar maken voor ieder in de Achterhoek. Voor betere bereikbaarheid in de regio én met bijkomend voordeel door milieuvriendelijker en kostenbesparend vervoer voor de gebruiker; want geen eigen (tweede) auto is meer nodig. De witte auto’s, met Achterhoekse vlag bestickerd, vinden hun weg via een app waarmee ze te reserveren te zijn.

Duurzaam bereikbaar

Kleine kernen zonder toereikende OV-verbindingen in de Achterhoek worden met de deelauto’s wel bereikbaar. Het kan de mobiliteit voor bewoners vooral voor kortere ritten verbeteren. Langere ritten zijn met snelladen bij tankstations ook mogelijk. Rens Steintjes, voorzitter van de thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid: “Het doel is om de hele Achterhoek bereikbaar te maken met duurzaam deelvervoer. Ik vind het geweldig om deze eerste exemplaren te zien. We werken samen aan het versterken van een groene, gezonde, bereikbare woon- en leefomgeving. Daarom nodigen we andere coöperaties of organisaties van harte uit om mee te doen met het plan.” Het project wordt gefinancierd door de energiecoöperaties uit Groenlo en Zieuwent, Herwers Renault en met cofinanciering vanuit de provincie en de Regio Deal. Het idee is dat de deelauto’s zichzelf na verloop van tijd terugverdienen. Daardoor wordt het duurzame deelvervoer in de Achterhoek bestendigd.

Nieuwe verbindingen

In Groenlo en Zieuwent worden voor het gebruik van de deelauto’s dezelfde tarieven gehanteerd. En er is voor hetzelfde type auto (Renault Zoë) gekozen. In Groenlo zijn drie auto’s beschikbaar, in Zieuwent één. Waarbij de deelauto in Zieuwent voor extra ‘naoberschap’ zorgt, nadrukkelijk beschikbaar voor inwoners in Zieuwent die anders niet op een locatie kunnen komen. Indien nodig mét vrijwillig chauffeur. De auto staat op het kerkplein in Zieuwent aan de laadpaal. Voor Groenlo zijn drie laadpalen in de aanvraag (parkeerplaats van Tinnengieter hoek Schrijnwerker, de Emmasingel en de Wheme). Alle vier de auto’s zijn eenvoudig te boeken via de app ‘WeGo’. In Zieuwent is in de toekomst ook de begeleidende chauffeur via de app aan te vragen. Voorlopig gaat dat via email: deelauto@zonnigzieuwent.nl.

Via App, waarin nog meer vervoer volgt

Via de app ‘WeGo’ is de deelauto te reserveren, ontgrendelen en af te rekenen. Het verzamelt bovendien de nodige ritgegevens om later gemakkelijk te betalen. Later dit jaar wordt de ‘WeGo’ app verbonden met de Achterhoekse Netmobiel app die nog in ontwikkeling is. De Netmobiel app knoopt straks al het vervoer in de Achterhoek aan elkaar, een soort ‘9292ov.nl’ maar dan met alle vervoersmiddelen waar in te stappen is. Dat kan een bus, een deelfiets, deelauto of deelrit met een buurtgenoot zijn, die zijn reis van A naar B in de app aanbiedt.

Proefrit

Een gratis proefrit met één van de auto’s is mogelijk. Stuur daarvoor een email naar: deelauto@groenkracht-groenlo.nl of deelauto@zonnigzieuwent.nl.