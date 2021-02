Gratis online workshop ‘3D ontwerpen en printen’ bij BIEBlab Kunstwijs

Deel dit bericht

LICHTENVOORDE – Op woensdag 3 en woensdag 10 maart organiseert BIEBlab Kunstwijs twee gratis online workshops. Deze interactieve workshop staat in het teken van ‘3D ontwerpen en printen’. Momenteel is het niet mogelijk om de BIEBlab-bijeenkomsten te laten plaatsvinden in onze vestigingen Ruurlo, Eibergen en Lichtenvoorde, maar online deelnemen kan dus wel. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert het BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8. De online aanmelden kan op onze site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab). Deelnamekosten: gratis. Wees er snel bij, want er is plek voor 10 deelnemers per bijeenkomst.



3D ontwerpen en printen

Wat kun je eigenlijk met een 3D printer? En wat zou jij graag willen maken?

Tijdens dit online BIEBlab leer je meer over de 3D printer. Hoe werkt deze eigenlijk?

Je krijgt ook uitleg over het gratis 3D-ontwerpprogramma Tinkercad zodat je je eigen ontwerp kunt maken, en deze kunt omzetten naar een 3D-model. We kunnen je ontwerp voor je uitprinten. Dit is daarna bij de AfhaalBieb op te halen.



Samenwerking Bibliotheek en ‘Muziek en Kunstwijs’

Twee keer per maand worden er in drie vestigingen activiteiten in het kader van BIEBlab Kunstwijs georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand en in Lichtenvoorde op de tweede en vierde donderdag van de maand. De ene keer verzorgt ‘Muziek en Kunstwijs’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag. Natuurlijk houden we ons bij deze activiteit aan de voorschriften v.w.b. het voorkomen van de verspreiding van Corona.