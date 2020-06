Groepen weer welkom bij Groepsuitjes

GROENLO – Sinds 1 juni zijn groepen die een leuke activiteit in Groenlo willen doen weer welkom bij Groepsuitjes Groenlo. Wel heeft de organisatie diverse maatregelen genomen. Zo wordt er gewerkt met blokken van twintig minuten waarin de groep arriveert, speluitleg krijgt en kan starten.

De organisatie vertelt: “We houden natuurlijk de 1.50 meter afstand in acht en werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Toen we een tijd stil lagen, hebben we meteen de laatste testen gedaan voor ons nieuwste arrangement genaamd ‘Stop de Tijd’ die we samen met de jeugdige Timo Corts hebben ontwikkeld. Dit ging allemaal super.”

Alweer vijf arrangementen beschikbaar

Van de 19 arrangementen die Groepsuitjes Groenlo normaal gesproken aanbiedt, kunnen er alweer vijf worden geboekt. Dat zijn: ‘Get the Picture’, ‘Vesting Battle op de kickbikes, ‘Kraak de Code’, ‘Kickbikes huren en Groenlo ontdekken’ en ‘Stop de Tijd’. “Wij hebben veel veiligheidsmaatregelen genomen. Voor de gasten, maar ook voor ons zelf”, aldus Erik Mentink.

Reserveren is verplicht en dit kan via de website www.groepsuitjesgroenlo.nl.