Ondersteuning voor mantelzorgers gaat zoveel mogelijk door!

Bericht is aangepast 16 maart 2020 om 20:43

In verband met het tegengaan van verspreiding van het coronavirus heeft VIT-hulp bij mantelzorg tot haar spijt moeten besluiten alle geplande bijeenkomsten voor mantelzorgers en vrijwilligers t/m 10 april a.s. te laten vervallen. Indien mogelijk zullen deze op een later tijdstip alsnog plaatsvinden. Hierbij volgt VIT-hulp bij mantelzorg de voorschriften vanuit de overheid en richtlijnen van het RIVM. Ook de inloopspreekuren op locatie komen te vervallen.

De bereikbaarheid van VIT-hulp bij mantelzorg blijft zoals gebruikelijk. Ook de individuele ondersteuning door mantelzorgconsulenten gaat zoveel mogelijk door.

Via ons algemene telefoonnummer, via de mail en via het rechtstreekse telefoonnummer van de mantelzorgconsulenten kunt u altijd contact met ons opnemen. Of het nu gaat om een praktische vraag, advies of een luisterend oor: wanneer u door de huidige omstandigheden (extra) ondersteuning kunt gebruiken bij de zorg voor uw naaste(n), aarzel niet om te bellen of te mailen. Ook wanneer u nog niet bekend bent met VIT-hulp bij mantelzorg. U kunt ons telefonisch bereiken via 0544 – 82 00 00 tussen 09.00 en 15.00 uur, of via de mail: info@vithulpbijmantelzorg.nl