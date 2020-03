Bericht is aangepast 16 maart 2020 om 19:53

OOST GELRE – Het coronavirus is het gesprek van de dag. Het kabinet heeft aanvullende maatregelen afgekondigd, die tot en met 6 april gelden. Burgemeester Annette Bronsvoort: “We zijn in een situatie terechtgekomen die ons allemaal raakt. We hebben dit nog niet eerder meegemaakt en de gevolgen zijn groot. Het komt er nu écht op aan dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen serieus neemt. Alleen dan lukt het ons om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ik roep alle inwoners dan ook op om de maatregelen en richtlijnen op te volgen.”

De nieuwe maatregelen houden onder andere in dat eet- en drinkgelegenheden de deuren tot en met 6 april moeten sluiten, evenals sport- en fitnessclubs. Daarnaast sluiten scholen en kinderdagopvang de deuren, behalve voor kinderen van ouders in vitale sectoren.

Oproep ‘Let een beetje op elkaar’

“Het is mooi om te zien dat de oproep van minister Bruins om als Nederlanders een beetje op elkaar te letten nu al navolging vindt. Want we moeten het samen doen. Onder andere op Facebook zijn al een aantal initiatieven ontstaan, waaronder de Facebookgroep Coronahulp Achterhoek. Het is nu belangrijk dat we enerzijds opvolging geven aan de maatregelen die zijn afgekondigd. Maar dat we ook blijven zorgen voor onze kwetsbare inwoners nu het openbare leven stilvalt. Bel een keertje vaker of vraag of u boodschappen voor ze kunt doen. Zo helpen we elkaar in deze uitzonderlijke tijd”, aldus burgemeester Annette Bronsvoort.