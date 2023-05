Plannen voor nieuw busstation Barkenkamp Groenlo gesteund door college Oost Gelre

GROENLO – Het college van Burgemeester en Wethouders van Oost Gelre heeft zijn steun uitgesproken voor het plan van de provincie Gelderland om een nieuw busstation in Groenlo te bouwen. Het beoogde locatie voor het nieuwe station is de kruising Barkenkamp/N319 in Groenlo, wat betekent dat het huidige busstation aan de Parallelweg zal worden vervangen.

Hoewel er bij de Parallelweg een halte behouden blijft voor buslijn 72, waar reizigers kunnen in- en uitstappen, zal deze buslijn ook een halte krijgen op het nieuwe busstation. Voor de buslijnen 73 (Winterswijk – Enschede) en buslijn 74 (Doetinchem – Enschede) zullen reizigers in de toekomst uitsluitend op het nieuwe busstation kunnen in- en uitstappen.

Het besluit om een nieuw busstation te bouwen is voortgekomen uit de problemen die zijn ontstaan sinds de aanleg van de N18, waardoor het huidige busstation moeilijk bereikbaar is geworden voor de bussen van Arriva. Daarnaast heeft het wegvallen van de aansluiting bij ‘Den Sliem’ geleid tot aanzienlijke ongemakken en vertragingen voor de bussen die naar het busstation aan de Parallelweg moeten rijden. Het nieuwe busstation zal voor veel gebruikers van het openbaar vervoer ook beter bereikbaar zijn.

De provincie Gelderland heeft in samenwerking met betrokken partijen, zoals Arriva en Rijkswaterstaat, in 2020 onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor het nieuwe busstation in Groenlo. Uiteindelijk is de locatie ‘Barkenkamp’ als meest geschikt naar voren gekomen. Er is ook besloten om een rotonde aan te leggen op de kruising Barkenkamp/N319 als onderdeel van de plannen. De provincie is momenteel bezig met het regelen van de financiering voor deze werkzaamheden. Als alles volgens plan verloopt, kan de bouw van het nieuwe busstation en de rotonde op zijn vroegst in 2024 plaatsvinden.

