ROVA gaat inhoud van pmd-containers controleren

OOST GELRE – ROVA gaat steekproefgewijs de inhoud van de container met drankkartons, plastic,- en metalen verpakkingen controleren. ROVA zal dit doen net voordat de pmd container wordt geleegd.

Blijkt tijdens de controle dat de pmd-container afval bevat dat niet in die container hoort? Dan wordt de container op dat moment niet geleegd. De container krijgt dan een hangkaart. Hierop staat waarom uw container niet is geleegd. Als u de vervuiling uit uw pmd-container haalt, komt ROVA uw container op een later moment alsnog legen.

Goed scheiden

Zaken als bijvoorbeeld touw, piepschuim, landbouwplastic, een plastic zwembadje of plastic gebruiksvoorwerpen zoals tuinstoelen en speelgoed horen niet in de pmd-container, maar horen bij het restafval.

“Zo nemen wij een volgende stap om samen met u de kwaliteit van grondstoffen (zoals pmd) te verbeteren. Nog regelmatig belandt afval tussen de ingezamelde grondstoffen. Dat afval zorgt voor vervuiling. Hierdoor zijn grondstoffen niets meer waard en kunnen zij niet worden gerecycled. Dat is slecht voor het milieu. En zo loopt de gemeente ook opbrengsten mis voor grondstoffen. We moeten dan extra kosten maken voor het verbranden van afval”, laat de gemeente Oost Gelre weten op haar website.

ROVA bekijkt de inhoud van pmd-containers De afgelopen periode hebben wij u met enige regelmaat geïnformeerd over het goed scheiden van pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Dat blijven we doen.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print