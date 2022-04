Takken en een fiets gedregd uit de gracht

GROENLO – Een tiental leden van de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) hebben zaterdagmorgen 9 april de Grolse gracht tussen de Eibergseweg en de Ruurloseweg schoongemaakt.

Door de stormen van de laatste tijd is er veel hout uit de bomen in de gracht gewaaid. De leden waren zaterdagmorgen aan het dreggen. Een driehaak, met daaraan een touw, werd zo ver als het kon in de gracht gegooid. Het waren voornamelijk takken, maar ook een fiets werd er uit het water gevist.

Het gedeelte gracht vanaf de Maliebaan tot aan de Houtwal werd eerder dit jaar al schoongemaakt

