Week met activiteiten voor bewustwording georganiseerde criminaliteit in Oost Gelre

GROENLO – De gemeente Oost Gelre ontkomt niet aan de gevolgen van georganiseerde criminaliteit. Een voorbeeld daarvan is de productie van drugs en de handel in drugs. Om de ondermijnende gevolgen van georganiseerde criminaliteit te stoppen is bewustwording de eerste stap. Daarom organiseren we deze week verschillende voorlichtingsactiviteiten.

Burgemeester Annette Bronsvoort: “Het is belangrijk dat we investeren in het vergroten van kennis over dit onderwerp. Deze week richten we ons op leerlingen en ouders van het Marianum via Leerling alert en Ouder alert. Daarnaast organiseren we voor alle ondernemers in de gemeente de online talkshow KIEK UUT. De activiteiten komen voort uit het Achterhoekse plan van aanpak ondermijning.”

Leerling Alert

De lessen Leerling Alert zijn op maandag 7 en dinsdag 8 juni gegeven aan de leerlingen van leerjaar drie op het Marianum in Groenlo en Lichtenvoorde. De lessen leren jongeren wat ondermijning is en dat ze door criminelen gebruikt kunnen worden om hand- en spandiensten te verrichten. Dit lijken lucratieve baantjes, maar schijn bedriegt… Burgemeester Bronsvoort heeft samen met de politie en medewerking van een aantal leerlingen een video opgenomen om jongeren te wijzen op de gevaren.

KIEK UUT voor ondernemers – donderdag 10 juni online te volgen

Donderdag 10 juni organiseren de gemeente Oost Gelre en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland de online talkshow KIEK UUT voor ondernemers. Het centrale thema is de invloed die de georganiseerde misdaad uitoefent op het bedrijfsleven.

Burgemeester Annette Bronsvoort gaat vanuit het gemeentehuis met Anton Jansen (PVO Oost-Nederland) in gesprek met een lokale ondernemer, een expert van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en een vertegenwoordiger van de politie. De talkshow begint om 20.00 uur. Aanmelden kan via: https://www.pvo-oostnederland.nl/agenda/online-talkshow-kiek-uut-oost-gelre/.