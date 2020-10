Digitaal spreekuur in bibliotheken

De digitale spreekuren van de Bibliotheek Oost-Achterhoek gaan weer starten. Heeft u hulp nodig bij het downloaden van e-books of luisterboeken? Heeft u vragen over de nieuwe app die hiervoor beschikbaar is? Dan kunt u terecht bij het digitale spreekuur. Wel zijn er een aantal maatregelen waarmee rekening gehouden moet worden tijdens het bezoek.

Vragen digitale spreekuur

De medewerkers van het digitale spreekuur beantwoorden in eerste instantie vragen over de digitale dienstverlening van de Bibliotheek. Vragen kunnen gaan over het downloaden van e-books en/of luisterboeken en de nieuwe app die daarvoor sinds deze maand voor gebruikt moet worden. Of over het plaatsen van die e-books op de e-reader. Ook is het mogelijk om uitleg te krijgen over de app waarmee u papieren boeken kunt reserveren en verlengen of over de website en alle mogelijkheden.

Daarnaast kunnen de medewerkers ondersteunen bij het aanvragen van een DigiD en beantwoorden ze specifieke vragen over apps, social media, office, het gebruik van een smartphone, laptop of tablet of Windows 10. Algemene vragen stellen of algemene uitleg krijgen is niet mogelijk tijdens de spreekuren, hiervoor biedt de Bibliotheek cursussen aan.

De medewerker van het spreekuur zal de vraagsteller zo goed mogelijk op weg helpen. Is de vraag complexer, dan is het mogelijk om doorverwezen te worden naar een cursus. In geval van vragen over een mobiel, laptop of tablet is het handig dat het apparaat meegenomen wordt naar het spreekuur.

Gratis toegankelijk

Het digitaal spreekuur is gratis toegankelijk voor iedereen, zowel leden als niet-leden.

Op de website www.oostachterhoek.nl staan de data van de spreekuren. Een afspraak maken is mogelijk via de site of via 088-0062929.

Maatregelen Corona

We willen met nadruk wijzen op de extra Corona maatregelen die worden genomen tijdens de spreekuren. De medewerker van de Bibliotheek draagt een mondkapje of gezichtsmasker. De bezoeker van het spreekuur dient zelf een mondkapje mee te brengen en bij binnenkomst in de Bibliotheek al te dragen. Daarnaast blijven natuurlijk ook de overige richtlijnen van kracht: anderhalve meter afstand, thuis blijven bij verkoudheid en koorts, thuisblijven als huisgenoten koorts hebben, niesen en hoesten in de elleboog en de handen wassen voor het bezoek aan de Bibliotheek.