Achterhoek lanceert 1e hub in Nederland met OV, deelvervoer én vervoer op maat gecombineerd

ACHTERHOEK – 25 april is de eerste ‘mobiliteitshub’ – een vervoersknooppunt – in de Achterhoek feestelijk geopend. De hub biedt reizigers betere over- en opstapmogelijkheden en een groter, gevarieerder aanbod van duurzame en slimme vervoersmogelijkheden. Het is een herkenbare plek waar allerlei vervoer – bus, (deel)auto, (deel)fiets, Haltetaxi – bij elkaar komt en waar faciliteiten zoals elektronische weergave van de dienstregeling, horeca, laadfaciliteiten en pakketkluizen te vinden zijn. Bart Porskamp, lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid 8RHK ambassadeurs en wethouder Oost Gelre, die het aanwijzingsbord van de hub al fietsend onthulde: “We zijn landelijk koploper op het gebied van Publieke Mobiliteit, dat openbaar vervoer, deelvervoer en doelgroepenvervoer combineert, daar zijn we trots op.”

GAON, de Achterhoekse aanpak

De Achterhoek werkt als eerste aan een publieke mobiliteitsaanpak met een coöperatief gedachtegoed. De komende jaren werkt de regio dit samen met het Rijk en provincie verder uit. GAON gaat ervoor zorgen dat alle reiswensen op één plek worden geregeld en betaald. Ook het combineren van reizen wordt makkelijker, met als voordeel dat er geen lege (of bijna lege) busjes meer door de Achterhoek rijden. Daarnaast is er GAON zakelijk: voor ondernemers die hun werknemers willen ondersteunen bij goed en duurzaam woon-werkverkeer. Daarmee houdt de regio alle hoeken van de Achterhoek bereikbaar, op een duurzame manier. De regio zet zich verder in op een robuuste infrastructuur met veilige doorstroomwegen als de A15 en de N18, goede treinverbindingen (waaronder de RegioExpres) en snelle fietsverbindingen. Meer info is te vinden op www.gaon.nl.

Nog meer hubs op de kaart

Tijdens de feestelijke opening, deels georganiseerd bij zwembad Meekenesch in Lichtenvoorde, werd door de aanwezigen flink geschoven met mogelijke toekomstige hubs op een grote kaart van de Achterhoek. Het doel is om de komende jaren nog tientallen hubs in het gebied te creëren, waarbij iedere hub steeds verder wordt uitgebreid in (vervoers-)mogelijkheden. Deze eerste hub is mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal met cofinanciering van provincie Gelderland en gemeente Oost Gelre. Porskamp: “De wil en de noodzaak tot samenwerken is bij ons groot. Alleen daardoor kan de Achterhoek haar bedrijven, scholieren, studenten en inwoners het beste vervoer bieden: snel, slim, schoon en voor iedereen bereikbaar en betaalbaar.”

De soorten vervoer van GAON:

Openbaar vervoer: trein en (buurt)bus

Arriva (trein en bus) heeft een goed dekkend netwerk in de Achterhoek met maar liefst veertien treinstations. In 2026 gaat ook de RegioExpres rijden, de sneltrein Doetinchem-Arnhem. Naast de reguliere buslijnen zijn er ook andere busdiensten: zo rijden er in Doetinchem twee Vlinderlijnen als aanvulling op de reguliere dienstregeling. Op het station stap je op vaste tijden vanuit je bus of trein in de Arriva Vlinder. Vertrekken vanaf één van de andere haltes op de route kan ook. In gemeente Berkelland rijden de Vlearmoesbus en de Naoberbus.

Elektrische deelauto’s en (elektrische) deelfietsen van GAON

Op stations en busstations in de Achterhoek vind je steeds meer deelfietsen die simpel te reserveren en te betalen zijn. Zie www.gaon.nl/deelfiets voor tarieven en informatie.Ook zijn er steeds meer locaties in de regio waar dorpsauto’s (elektrische deelauto’s) staan, onder meer in Bredevoort, Doetinchem, Groenlo en Zieuwent.

ZOOV Op Maat (regiotaxi): deur-tot-deurvervoer op afroep

Als je niet met eigen vervoer of openbaar vervoer kunt reizen, brengt de regiotaxi ZOOV Op Maat je waar je naartoe wilt: bijvoorbeeld naar de kleinkinderen, de markt of het ziekenhuis. In de Achterhoek én daarbuiten, zelfs naar Duitsland. Je hebt voor ZOOV geen indicatie nodig en je kunt maximaal 40 kilometer reizen. Kijk op www.zoov.nl, op gaon.nl (of in de GAON app) of bel met 0900 – 9874.

HaltetaxiRRReis

Haltetaxi gaat van halte naar halte en niet van deur tot deur zoals ZOOV Op Maat. De haltetaxi heeft geen vaste vertrektijden en rijdt op het moment dat jij wil. Daarmee is er altijd een goede aansluiting op de vertrek- of aankomsttijden van de buurtbus, bus of trein. Kijk in de 9292 app, op https://haltetaxi.rrreis.nl of bel 085 – 0046699.

Ritdelen

Samen in één auto reizen en zo kosten besparen? Ook dit regel je binnenkort via www.gaon.nl.

ANWB Automaatje

Even boodschappen doen of een partner in het verzorgingstehuis bezoeken: het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. ANWB AutoMaatje zorgt ervoor dat vrijwilligers met een auto in contact worden gebracht met minder mobiele plaatsgenoten. In de Achterhoek (Winterswijk) heeft Automaatje in twee jaar tijd al tienduizend ritten verzorgd. Ook gemeente Oost Gelre is met Automaatje aan de slag en uiteindelijk komt dit vervoer in de hele Achterhoek. Kijk op www.anwb.nl/automaatje of bel 088 2269 22 22. Meer informatie vind je binnenkort ook op gaon.nl

Electrocars

De electrocar, een vervoermiddel voor ouderen en mensen met een beperking, rijdt in meerdere dorpen in de Achterhoek. Het gebruik is gratis, de chauffeurs zijn vrijwilligers. Bel met uw gemeente voor informatie over dit vervoer. Meer informatie vind je binnenkort ook op gaon.nl.