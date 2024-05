Grol staat op directe degradatieplek

GROENLO – Het gaat tussen Grol en RKZVC: wie weet de nacompetitie voor klassebehoud te halen en wie degradeert er rechtstreeks? Bij aanvang van de wedstrijd tegen DZC ’68 afgelopen zaterdag stond Grol nog 1 punt voor op RKZVC, die thuis speelde tegen DOS ’37.

Grol startte in Doetinchem met Yaluca Meusert in de basis. DZC ’68 was op zoek naar de laatste benodigde punten om zeker te zijn van de 2e periodetitel, en zich direct te plaatsen voor de 2e ronde van de nacompetitie voor promotie. Dat was ook te merken, want na tien minuten stond Grol al tegen een 2 – 0 achterstand aan te kijken. Nick Oude Luttikhuis wist het eerste gevaarlijke schot nog tot hoekschop te verwerken, maar uit de hoekschop kon Jesse Wortelboer van afstand hard en halfhoog binnenschieten. Daarna kon DZC een aanval vrij opzetten, en werd de bal laag voorgebracht. Deze werd gemist door een Grolverdediger en Jesper Vonk kon vrij binnenschieten. Grol had weinig tot niets in te brengen. DZC ’68 was het meest in balbezit en als Grol de bal al had, werd het gelijk onder druk gezet.

Na een half uur kwam Grol toch iets beter te staan en kwam het wat meer aan voetballen toe. Grol had enkele goede aanvallen maar verzuimde in de 16-meter of op doel te schieten of de bal goed af te leggen. Uit een hoekschop van Wouter Pillen wist Luc Berentsen de aansluitingstreffer binnen te koppen: 2 – 1. Bij de meegereisde Grol-supporters kwam er iets hoop, dat er misschien toch nog een puntje in zat. RKZVC stond inmiddels 1 – 0 achter.

Na rust kreeg de ingevallen Titus Hoffman een grote kans op de gelijkmaker, maar zijn schot ging over het doel. Daarna trok DZC de teugels aan en strafte balverlies op het middenveld af met de 3 – 1. Daarna was het gebeurd en werd Grol weggespeeld. Na wederom balverlies op het middenveld scoorde Jesper Vonk met een fraai schot in de bovenhoek de 4 – 1. De 5 – 1 viel door een intikker van Cas Evers bij de tweede paal. De 6 – 1 werd gescoord door de linksback Marijn de Kler na een pass over 70 meter van de DZC keeper Mike Tus en een korte slalom door de Grolverdediging. Twee minuten voor tijd viel ook nog de 7 – 1 door Jesper Vonk, die dus een hattrick scoorde. Een fikse afstraffing. Ondertussen stond RKZVC op een 2 – 1 voorsprong welke het ook vast wist te houden. Daarmee komt Grol onder RKZVC te staan en dus op een directe degradatieplek.

Komende zaterdag 25 mei is de laatste speelronde. RKZVC is al klaar en dit betekent dat Grol het nog steeds in eigen hand heeft maar dan wel moet winnen van Hulzense Boys om weer boven RKZVC te komen. Hulzense Boys moet ruim winnen om nog kans te maken op direct klassebehoud, maar dan moeten Stevo en DOS’37 wel gelijk spelen. Een spannend duel derhalve met belangen voor beide teams. Alle wedstrijden in 1H worden ook komende zaterdag weer tegelijk gespeeld. We wensen het team van Philip Agteres alvast heel veel succes.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

6e min. 1 – 0 Jesse Wortelboer

11e min. 2 – 0 Jesper Vonk

35e min. 2 – 1 Luc Berentsen

55e min. 3 – 1 Thomas Kleinlugtebeld

62e min. 4 – 1 Jesper Vonk

68e min. 5 – 1 Cas Evers

84e min. 6 – 1 Marijn de Kler

88e min. 7 – 1 Jesper Vonk

Scheidsrechter: Dhr. R. Janssen

Geel: Tycho Riteco van Grol

Opstelling Grol: Nick Oude Luttikhuis, Yaluca Meusert (75. Teun Hagens), Mart Willemsen (46. Titus Hoffman), Wouter Pillen, Kjell Riteco (68. Roel Bruins), Rico Lammerdink, Mark Hietland, Luc Berentsen, Tiem Rots (68. Jordy Schutten), Tycho Riteco, Max de Vries.

Programma

Zaterdag 25 mei om 18.00 uur: Grol – Hulzense Boys

Uitslagen 1H

DZC ’68 – Grol 7 – 1

Stevo – SVZW 2 – 1

RKZVC – DOS ’37 2 – 1

Achilles ’12 – Dalfsen 3 – 1

Hulzense Boys – NEO 0 – 4

FC Winterswijk – WHC 5 – 1

Sparta E. vrij

Stand 1H

WHC 23 – 55 DZC ’68 23 – 47 NEO 23 – 43 FC Winterswijk 23 – 40 SVZW 23 – 39 Achilles ’12 23 – 36 Sparta E. 23 – 34 Stevo 23 – 29 DOS ’37 23 – 28 Hulzense Boys 23 – 27 RKZVC 24 – 20 Grol 23 – 18 Dalfsen 23 – 6

