Kom in beweging en doe mee met het Ideeënnest

ACHTERHOEK – Broed jij al langer op een geweldig idee waarmee je de Achterhoek een beetje duurzamer kunt maken? Heb je een (financieel) steuntje in de rug nodig om de volgende stap te kunnen zetten? Dan is de eerste editie van het Ideeënnest van de Achterhoekse Energiebeweging jouw call to action! Dus kom ook in beweging. En meld jouw initiatief (groot of klein) aan voor het Ideeënnest.

Ideeënnest

Er zijn al prachtige duurzame initiatieven in de Achterhoek. Maar we zijn er nog lang niet! Door mee te doen met de Achterhoekse Energiebeweging zet jij je in om de energietransitie te versnellen. Het Ideeënnest is een uniek, jaarlijks terugkerend evenement dat nog nergens anders in Nederland is. Het Ideeënnest stimuleert ideeën, groot en klein, die bijdragen aan een energieneutrale Achterhoek. Met het Ideeënnest krijgen inwoners, ondernemers, onderwijs en alle andere organisaties uit de Achterhoek de kans om hun initiatief te pitchen voor een achtkoppige jury, publiek en pers. Om initiatieven te stimuleren stellen de gemeenten met elkaar jaarlijks 168.000 euro subsidie beschikbaar. Iedereen kan een initiatief voorstellen, als het maar bijdraagt aan deze ambitie.

Op 3 december 2024 vindt de eerste editie plaats.

Stuur je idee in!

Hoe doe je mee? Door je idee in te sturen via www.achterhoekseenergiebeweging.nl. De inschrijving is vanaf nu geopend en loopt tot 31 oktober 2024. Doe mee en wie weet krijg jij de kans om jouw duurzame droom werkelijkheid te maken.

Meer informatie

Meer informatie over de Achterhoekse Energiebeweging, het Ideeënnest en de spelregels om mee te doen vind je op www.achterhoekseenergiebeweging.nl.