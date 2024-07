Mike Schäperclaus nieuwe dirigent Volharding Borculo

BORCULO – Muziekvereniging Volharding uit Borculo heeft een nieuwe dirigent: Mike Schäperclaus. Na zeven jaar neemt Jan-Aart Ponstein afscheid en vervolgt zijn carrière bij een ander orkest. “Jan-Aart is tijdens zijn studie bij ons gekomen om naast de fanfareorkesten ook een harmonieorkest te dirigeren. In die zeven jaar is hij gegroeid in zijn vak en heeft veel ervaring opgedaan,” aldus de vereniging.

Een dirigentencommissie selecteerde Mike, die als jeugdlid in de slagwerkgroep van Volharding speelde en wiens vader lange tijd instructeur was. “We waren zeer verrast en vereerd dat Mike zich meldde. Het voelt goed om iemand binnen te halen die de vereniging goed kent en in de buurt woont.”

Mike’s enthousiasme en energie worden door de vereniging zeer gewaardeerd. “Zijn enthousiasme voor muziek is aanstekelijk en geeft energie. Niet alleen de concerten en optredens moeten goed zijn, maar vooral de repetitieavonden moeten leuk, goed en gezellig zijn. Het contrast tussen zijn werk aan grote producties zoals The Lord of the Rings en zijn rol bij Volharding siert hem.”

Het najaarsprogramma is al gevuld. Volharding treedt op tijdens de openingsavond van het Septemberfeest in Borculo op donderdag 5 september. Op zondag 17 november is er een reünieconcert voor leden en oud-leden, en op 30 december vindt het traditionele Oliebollenconcert plaats.

Voor meer informatie en om de sfeer te proeven, kan iedereen die interesse heeft langs komen op de repetitieavonden. “We kijken uit naar een muzikale toekomst met Mike Schäperclaus!”