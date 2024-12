Nieuwjaarsduik Stroombroek het startschot van Swim to Fight Cancer Achterhoek 2025

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BRAAMT – Op 1 januari 2025 wordt de traditionele Nieuwjaarsduik georganiseerd door Swim to Fight Cancer Achterhoek bij Recreatieplas Stroombroek in Braamt. Het is de 3e keer dat de Swim Achterhoek een Nieuwjaarsduik organiseert. Het startschot is om 13.00 uur.

Programma 1 januari 2025

Als je fris het nieuwe jaar in wilt duiken én Swim to Fight Cancer Achterhoek een warm hart toedraagt ben je van harte welkom om op zondag 1 januari 2025 samen het nieuwe jaar in te luiden in het koude water van Stroombroek. Uiteraard met een Unoxmuts, zolang de voorraad strekt.

12.15 uur Verzamelen bij het buitenterras van Landal Stroombroek na registratie (Landweerswal 2 in Braamt). Parkeren kan bij of in de fietsenstalling van Landal.

12.40 uur Lekker opwarmen met Bootcamp Doetinchem en DJ Annique Roes. Iedereen kan meedoen met de bootcamp work-out met trance en groove muziek!

13.00 uur Gezamenlijke aanloop op het strand en duik in Recreatieplas Stroombroek.

13.15 uur Omkleden en warme hap op het buitenterras.

14.00 uur Einde.

Neem je Swim-badjas of handdoek mee als je eerder aan Swim Achterhoek hebt meegedaan om te zorgen dat het Swim-blauw kleurt rondom het water. Tevens is ter plekke merchandise verkrijgbaar.

Handig om te weten

We raden aan om warme kleren aan te doen met je zwemkleding eronder, schoenen om het water mee in te gaan en voor naderhand slippers. Omkleden kan ook bij Palestra.

Deelname is vanaf 10 jaar, op eigen risico en gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig, wel bij aankomst registreren. Laat weten dat je er bij bent via ons Facebook-evenement.

Startschot Swim to Fight Cancer Achterhoek 2025

De Swim Nieuwjaarsduik is ook hét startschot voor de 5e editie van Swim to Fight Cancer op 14 september 2025 bij Landal Stroombroek in Braamt. Je kunt vanaf dan ook aanmelden via onze website als je meedoet. Projectleider Sjoerd Weikamp over de Nieuwjaarsduik: “Hoe mooi is het om met het nieuwe organisatieteam van Swim to Fight Cancer Achterhoek de Swim Nieuwjaarsduik te organiseren. Dit is het moment om iedereen uit de Achterhoek en in de verre omstreken warm te maken voor 14 september 2025. Samen het nieuwe jaar inluiden vol hoop, kracht en strijd tegen kanker. Hier moet je bij zijn.”

De Nieuwjaarsduikopbrengsten van de versnaperingen, donaties en merchandise zijn voor de 5e Swim Achterhoek.

Duik & plons mee

Om te weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen kun je je aanmelden via ons Facebook-evenement. Blijf op de hoogte via onze website, Facebook, Instagram en LinkedIn.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.