Op zoek naar de mooiste boerderij van de Achterhoek 2025!

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

ACHTERHOEK – De Boerderijenstichting Achterhoek organiseert een bijzondere verkiezing: welke boerderij in de regio mag zich in 2025 de mooiste noemen? De verkiezing zet niet alleen de schoonheid van het platteland in de schijnwerpers, maar ook het belang van duurzaamheid. Zet zaterdag 29 oktober 2025 alvast in de agenda, want dan worden de winnaars feestelijk bekendgemaakt! Iedereen is welkom om de uitslag live bij te wonen.

Aanmelden kan nu

Iedere boerderij in de Achterhoek mag meedoen, mits deze in bedrijf is of ooit is geweest. Aanmelden is mogelijk via www.bsachterhoek.nl tot en met 1 maart 2025. Een unieke kans om jouw boerderij of die van een ander in het zonnetje te zetten!

Schoonheid en duurzaamheid centraal

Boerderijen zijn meer dan mooie gebouwen; ze belichamen generaties van geschiedenis en duurzaamheid. De verkiezing kijkt niet alleen naar uiterlijk, maar ook naar inspanningen op het gebied van duurzaamheid, zoals isolatie, zelfopgewekte energie en de manier waarop bewoners bewust leven. Deze aspecten zijn belangrijker dan ooit in een wereld waar duurzaam omgaan met grondstoffen centraal staat.

Stemmen: van 1 maart tot 1 juni 2025

Vanaf 1 maart 2025 kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete boerderij via de website. De stembus blijft open tot 1 juni. De tien boerderijen met de meeste stemmen gaan door naar de finale. Een vakjury, bestaande uit het bestuur en adviseurs van de Boerderijenstichting, kiest daaruit de nummers 1, 2 en 3, waarbij duurzaamheid een doorslaggevende rol speelt.

Meedoen is winnen

Elke deelnemer wint! Naast een vermelding op de website ontvangt iedere deelnemer een attentie en een uitnodiging voor de feestelijke prijsuitreiking. De winnaars mogen rekenen op eeuwige roem, een bijzondere prijs en een blijvende herinnering.

Benieuwd naar de mooiste boerderij van 2025? Meld je aan, stem mee en kom naar de feestelijke bekendmaking op 29 oktober 2025. Samen zetten we de Achterhoekse boerderijen in de schijnwerpers!

Voor meer informatie en aanmelden: www.bsachterhoek.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.