Sfeerbeelden Oost Achterhoek op 1Achterhoek TV

OOST ACHTERHOEK – Streekzender 1Achterhoek is gestart met testuitzendingen van livebeelden vanuit de grote kernen in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Op strategische locaties zijn camera’s geplaatst die afwisselend beelden uitzenden op de TV-zender van 1Achterhoek, gecombineerd met weerinformatie en actueel nieuws uit de regio. Dit project is een initiatief van de lokale omroepen van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Het wordt mede gefinancierd door LEADER Achterhoek, met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De Provincie Gelderland en de betrokken gemeenten hebben eveneens bijgedragen via deze subsidieregeling.

De doelstelling van het project is om een positieve beleving van de omgeving te bevorderen. Het aanbod van livebeelden is met name gericht op minder mobiele burgers, die hierdoor een versterkt gevoel van verbondenheid met hun omgeving kunnen ervaren. De unieke mix van livebeelden, lokale nieuwsberichten en weerinformatie biedt bovendien gespreksstof voor onderlinge contacten.

Bij de opzet van het project is extra aandacht besteed aan privacy. De beelden worden niet opgeslagen en de camera’s zijn zodanig geplaatst dat herkenbaarheid van personen tot een minimum wordt beperkt.

De beelden zijn te bekijken op het TV-kanaal van 1Achterhoek via de website www.1achterhoek.nl, KPN kanaal 1447 of 9998, Ziggo kanaal 47, en bij Odido op kanaal 883.

Reacties op de uitzendingen kunnen worden gegeven via het contactformulier op de website van 1Achterhoek of per e-mail naar info@1achterhoek.nl. De officiële lancering van dit nieuwe platform met sfeerbeelden uit de Achterhoek zal na een testperiode in de loop van september plaatsvinden.