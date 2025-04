Suzan & Freek nieuwe coaches bij The Voice of Holland

HILVERSUM – Suzan & Freek maken hun debuut als coach in het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Dat deelden ze enthousiast op hun sociale media: “Blij om het eindelijk te mogen vertellen: we zijn coaches in het nieuwe seizoen van The Voice of Holland!”

Het duo, bekend uit de Achterhoek, noemt het een eer om samen één van de vier rode stoelen te bezetten. “We houden allebei ongelofelijk veel van muziek en vinden het te gek om nieuwe talenten een kans te geven en te coachen.” Suzan & Freek benadrukken dat ze vooraf intensieve gesprekken hebben gevoerd met de programmamakers, mede vanwege de recente commotie rond het programma. Ze kijken ernaar uit om samen met het nieuwe team “iets heel moois” neer te zetten.

Naast Suzan & Freek zijn ook Ilse DeLange, Willie Wartaal en Dinand Woesthoff als coach te zien. The Voice of Holland keert in januari 2026 terug op televisie.

