Tiende editie Dag van de Achterhoekse Popmuziek breekt alle records

ACHTERHOEK – De tiende editie van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek nadert, met grote verwachtingen en hooggespannen gitaren. Dit jaar wordt het groter dan ooit tevoren, met een aanzienlijk aantal optredens op opvallende locaties. Het belooft een grootschalig muzikaal evenement te worden, waarbij lokale artiesten laten zien dat de Achterhoekse popmuziek nog altijd in stand is.

Bij het popkantoor bij DRU Industriepark wordt al wekenlang hard gewerkt om de talrijke aanmeldingen bij te houden. Dit jaar zullen ongeveer 80 acts meer dan 110 optredens verzorgen op maar liefst 40 verschillende locaties in de Achterhoek. Dit betekent een indrukwekkende stijging van bijna dertig procent vergeleken met vorig jaar, wat aantoont dat de Achterhoekse popmuziek inderdaad leeft. Of je nu van pop, rock, indie, electro of een andere muziekstijl houdt, tijdens de Dag van de Achterhoekse Popmuziek is er voor elk wat wils.

Opmerkelijke locaties zijn een van de kenmerkende aspecten van dit evenement. Zo zijn er optredens in treinen van Arriva, waar artiesten zorgen voor een unieke soundtrack terwijl je door het landschap van de Achterhoek reist. Daarnaast zijn er intieme optredens in lokale kapsalons, muziekwinkels, woonkamers, een cassettebandjesfabriek, een boerenschuur, een Scandinavische tipitent en diverse horecagelegenheden, wat zorgt voor een bijzondere Achterhoekse popmuziekervaring.

De traditionele openingsavond vindt plaats op het poppodium van DRU Industriepark in Ulft op vrijdag 17 november. Tijdens deze avond treden twee opvallende bands op die het afgelopen jaar extra aandacht hebben gekregen, namelijk DAN Mango uit Varsselder en Olaf Putker & the Scenic Sound uit Zutphen. Dankzij sponsoring van Arriva en Grolsch is deze avond gratis toegankelijk voor het publiek.

De openingsavond begint op vrijdag 17 november om 20.00 uur. De Dag van de Achterhoekse Popmuziek begint op zaterdag 18 november vroeg in de ochtend en gaat door tot diep in de nacht. Voor meer informatie en het volledige programma kun je terecht op de officiële website van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek.

