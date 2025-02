Toeristenbelasting stijgt in de Achterhoek

ACHTERHOEK – Toeristen die in de Achterhoek overnachten, betalen dit jaar meer aan toeristenbelasting. Gemiddeld steeg het tarief in Gelderland met 8,1%, zo blijkt uit onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl. In veel gemeenten gingen de prijzen omhoog, al bleef het tarief in Doetinchem ongewijzigd.

Hoeveel betalen toeristen in de Achterhoek?

Hoewel de grootste stijgingen in andere delen van Gelderland plaatsvonden, zoals in Culemborg (+100%) en Ermelo (+46,4%), zijn er ook in de Achterhoek verschillen. In Doetinchem bleef het tarief gelijk, maar andere gemeenten in de regio verhoogden de toeristenbelasting.

Grote verschillen per gemeente

Gemiddeld betaalt een toerist in Gelderland € 1,98 per persoon per nacht, wat lager is dan het landelijke gemiddelde van € 2,53. In de duurste gemeenten, zoals Nijmegen (€ 3,58) en Arnhem (€ 3,50), liggen de tarieven aanzienlijk hoger.

Wil je weten hoeveel toeristenbelasting je betaalt in jouw gemeente of vakantiebestemming? Bekijk het overzicht op: 🔗 Bungalowparkoverzicht.nl.

