Lange Afstandwandelroute van Arnhem naar Zutphen, Deventer en Winterswijk uit 1915 herleeft

Wandelboswachter Ellen heeft een reconstructie gemaakt van de oudste wandelpaden van Nederland: de Bondswandelwegen van de ANWB. Tussen 1914 en 1930 waren dit de eerste Lange Afstandswandelroutes van Nederland. Het is alweer de vierde bondswandelweg die Ellen heeft gereconstrueerd, met als nieuwste toevoeging: “Te voet met boswachter Ellen, Oude Bondswandelweg van Arnhem naar Zutphen, Deventer en Winterswijk”. In deze wandelgids wandel je in 240 kilometer over de Veluwezoom en door de Achterhoek, en neemt Ellen de wandelaar me op een voettocht uit 1915, 108 jaar terug in de tijd.

Tijdens haar zoektocht naar de oude wandelroutes kwam Ellen op het spoor van deze Oude Bondswandelweg. Het is een afwisselende route waarbij je, na het verlaten van het lommerrijke Arnhem met haar vele parken, urenlang dwaalt door Nationaal Park de Veluwezoom. Je ziet onder andere heidevelden, sporen van wilde zwijnen of edelherten. Na de Veluwezoom gaat de route door de IJsseluiterwaarden naar de Achterhoek, waar je na een warme begroeting in de Hanzestad Doesburg, het ene na het andere landgoed passeert zoals Keppel, Enghuizen, Hackfort, Vorden, Ruurlo en Ampsen. Dit alles aan elkaar geregen door het typische Achterhoekse coulisselandschap met weidsheid, beukenlanen, scholtenboerderijen en bosjes.

Ellen is zelf enorm fan van kleinschalige landschappen en geniet van de afwisseling tussen bosjes, boerderijtjes, oude watermolens langs de beek en kastelen in mooie parken. Ze is dan ook blij dat ze deze Oude Bondswandelweg uit 1915 heeft gereconstrueerd en is er zeker van dat het een lust voor de wandelschoenen is.

Ellen Luijks is boswachter bij Natuurmonumenten en maakt zich zorgen over het tempo waarin ons land verandert. Ze verdiept zich graag in de natuur en de historie van het landschap en vertelt mensen graag over de prachtige natuur die we in Nederland hebben. De wandelgids Te voet met boswachter Ellen, Oude Bondswandelweg van Arnhem naar Zutphen, Deventer en Winterswijk” kost € 21,95 en is te bestellen via wandelboswachterellen.nl of verkrijgbaar bij de boekhandel en de toeristische informatiepunten.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl