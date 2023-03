Minder vacatures in Gelderland, maar blijvend tekort aan personeel

ACHTERHOEK – Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in Gelderland in februari weer zeer licht is gedaald na twee maanden van lichte stijging. Dit betekent dat de gestage daling van de WW zich na een ‘winterstop’ van twee maanden weer voortzet. Hoewel het aantal vacatures ook licht is gedaald, blijft er een blijvend tekort aan personeel in de provincie. Werkgevers gaan daarom vaak actiever werven, maar er zijn ook andere oplossingen die effectiever kunnen zijn. UWV en partners helpen werkgevers bij de werving en selectie van personeel vanuit regionale WerkgeversServicepunten.

In de Achterhoek is het aantal WW-uitkeringen eind februari licht gedaald met 17 uitkeringen ten opzichte van de voorgaande maand. In vergelijking met een jaar eerder zijn er 335 WW-uitkeringen minder verstrekt, wat neerkomt op een daling van 14,1%. Ook in FoodValley is er een daling van het aantal WW-uitkeringen in februari ingezet. Landelijk gezien is het aantal WW-uitkeringen eind februari 0,3% lager dan de maand daarvoor en 18,0% lager dan een jaar eerder. Ondanks deze daling blijft het tekort aan personeel een uitdaging voor werkgevers in Gelderland.

