Stadsmijn Achterhoek maakt tuinhekken en schuttingen van resthout

GROENLO – Bij veel productieprocessen komt afval vrij. Zo ook bij Platowood in Arnhem, waar ze hydro-thermisch verduurzaamd hout maken voor onder andere gevelbekleding en kozijnen. Het restmateriaal dat overblijft wordt niet weggegooid. Bij Stadsmijn Achterhoek in Groenlo krijgt het een nieuw leven als tuinhek of schutting, gemaakt door mensen voor wie een afstand tot de arbeidsmarkt is ontstaan.

Afval is overbodig

Stadsmijn Achterhoek heeft als doel om afval overbodig te maken. Projectleider van Stadsmijn Achterhoek, Evert Berentschot: “Wij maken van ‘afval’ een hoogwaardig, duurzaam én eerlijk product. En dat met een sociale inslag. We werken namelijk samen met mensen die een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben. Door hun werk bij Stadsmijn Achterhoek leren ze nieuwe vaardigheden en creëren ze -naast producten die bijdragen aan een duurzamere wereld- toekomstkansen.”

Resthout wordt nieuw product

Platowood produceert hout voor binnen- en buitentoepassingen met een hoge architectonische waarde. Accountmanager Marin de Man van Platowood licht toe: “Onze houtproducten worden blootgesteld aan wisselende weersinvloeden die ze moeten kunnen verdragen. Dankzij ons hydro-thermische proces kan ons hout de elementen aan, wordt het heel vormstabiel en krijgt het een lange levensduur. Wij gebruiken daarbij geen chemische stoffen, maar uitsluitend water en warmte.”

Maar hoe milieuvriendelijk het hout ook is, het blijft een natuurproduct. Marin: “Wij accepteren geen krom materiaal of hout met veel noesten. We willen dit niet weggooien, want het blijft goed hout dat hoogwaardig kan worden toegepast. Vandaar dat we de samenwerking met Stadsmijn Achterhoek hebben opgezocht.”

Duurzaam hoeft niet ‘duur’ te zijn

Evert: “Doordat nieuw hout de laatste jaren steeds duurder is geworden ontstaan er meer kansen voor gelijkwaardig en hoogwaardig hergebruik van overtollige materialen. Daardoor wordt het steeds meer rendabel om materialen die normaal als ‘afval’ zouden worden afgevoerd, een tweede leven te geven. Onze landelijke hekwerken en tuinschuttingen zijn daardoor niet duurder dan producten van vergelijkbare kwaliteit die je in de bouwmarkt treft. Daarnaast hebben de toegepaste materialen een verwachte levensduur van wel 25 jaar. Duurzaam doen wordt zo voor iedereen toegankelijk.”

De duurzame landelijke hekwerken en tuinschuttingen zijn voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers te koop. Particulieren kunnen terecht bij de kringloopwinkels van Aktief in Groenlo, Winterswijk, Doetinchem en Gendringen. Zakelijke bestellers gaan naar www.stadsmijnachterhoek.nl/webshop

