Grol 1 wint thuiswedstrijd tegen OBW

GROENLO – Op zondagmiddag 2 april speelde Grol 1 een thuiswedstrijd tegen OBW op Sportpark Den Elshof in Groenlo. In het begin van de wedstrijd kreeg Grol enkele kansjes maar wist niet te scoren. Maar in de 44e minuut wist Grol eindelijk het net te vinden. Uit een hoekschop was het Mark Hietland die de bal in het doel schoot, 1-0.

In de tweede helft kwam Luc Berentsen (die herstelt is van een blessure) in het veld voor Grol. In de 91e minuut scoorde hij de 2-0 en tevens de eindstand.

Grol – OBW | Foto: Marcel Houwer

Scoreverloop:

44e min. 1 – 0 Mark Hietland

92e min. 2 – 0 Luc Berentsen

Scheidsrechter:

Illian Groothuismink uit Raalte

Gele kaarten:

Tycho Riteco en Tiem Rots van Grol

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Mike Kempers, Mart Willemsen, Wouter Pillen (20. Thiemo Wessels), Kjell Riteco, Rico Lammerdink, Jordy Schutten (78. Siebe Lantink), Roel Bruins (62. Luc Berentsen), Tiem Rots, Mark Hietland en Tycho Riteco (78. MIck Wissink).

Uitslagen 2H

Grol – OBW 2 – 0

DIO ’30 – Union 0 – 2

DVC ’26 – DCS 2 – 0

NEC – Varsseveld 2 – 1

VVG ’25 – Beuningse Boys 3 – 1

SDOUC – Spero 1 – 2

Theole vrij

Stand 2H

1. DVC ’26 19 – 36

2. VVG ’25 19 – 35

3. Grol 18 – 31

4. Union 19 – 31

5. DCS 19 – 29

6. Theole 18 – 28

7. Varsseveld 18 – 25

8. OBW 18 – 25

9. SDOUC 18 – 24

10. DIO ’30 19 – 20

11. Beuningse Boys 18 – 17

12. Spero 18 – 17

13. NEC 19 – 17

