Fabulous Fif-teen brengt ode aan ‘feest van Tante Rikie’

GROENLO / BELTRUM – “Het is een ode aan het feestje van Tante Rikie, kun je gerust stellen. Haar kun je nooit genoeg in het zonnetje zetten. Ondanks dat ze twee jaar geleden stopte als directrice, is ze er altijd bij, zij het iets meer in de coulissen, maar je voelt haar aanwezigheid. Geen Zwarte Cross zonder Tante Rikie. Haar geest hangt al vele jaren boven haar heilige weilanden, de Schans. Ze is als het ware een Mariaverschijning als mensen haar zien. Je krijgt er energie van, je wordt er blij van,” lacht Henri Walterbos over de aanleiding voor de tekst die hij schreef als inzending voor het Zwarte Cross-lied 2024.

De tekstschrijver vroeg Paul van Druten iets te creëren met AI om tot een melodie te komen. Vervolgens nam hij contact op met John Sonderen en Michelle Ratering van meidenband Fabulous Fif-teen uit Beltrum om ermee aan de slag te gaan en in te sturen als inzending. “Deze dames hebben vele noten op hun zang, zijn van vele markten thuis, draaien hun hand niet om voor zowel een harmonieuze ABBA-medley als een Achterhoekse medley met ‘Alie’ en ‘Annie uut de bochte’. Ze zijn erg goed en het enthousiasme slaat over op het publiek. En, niet onbelangrijk, ze herkennen zich als Achterhoekse dames helemaal in het lied. De Zwarte Cross is ook hun feestje.”

De dames hoefden niet lang na te denken over het verzoek. “We vonden het erg leuk dat aan ons gedacht werd,” vertelt bandleider John Sonderen. “Er was al iets van een melodie om op voort te borduren. Daar zijn Myrthe Nijenhuis en ik mee aan de slag gegaan en hebben er onze eigen versie van gemaakt en ingestuurd als demo. Omdat het cajun/zydeco-stijl was, stelden we voor, in geval de keuze op ons zou vallen, het dan op te nemen met Boh Foi Toch.”

Er werden zo’n 40 nummers ingezonden en hoewel de keuze niet op hun Beltrumse inzending viel, zijn de dames trots dat hun plaatsgenoot Joost Helmers, artiestennaam Jacky, won.

De Beltrumse dames zien door het niet winnen van de liedjeswedstrijd niet minder uit naar het feest van Tante Rikie, integendeel. “We hebben er onmundig veel zin in. We zijn zo enorm in de stemming dat we het liedje opgenomen hebben in een videoclip,” laat bandleider John Sonderen weten. “We hebben ontzettende lol gehad met het opnemen van de clip, een Zwarte Cross pre-party. Wij zijn er klaar voor.”