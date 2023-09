Rockgroep Stainless introduceert hun debuut EP ‘Queen of Hearts’ in City Lido

GROENLO/BELTRUM – Van een rustiek kippenhok geïsoleerd met eierdozen, gelegen tussen de kalme weilanden van Groenlo en Beltrum, tot de krachtige klanken van een dynamische rockband. Dat is het verhaal van Stainless. Bassist Patrik Vulic herinnert zich de eerste momenten in die unieke repetitieruimte, een plek waar, zoals hij zegt, “magie tot stand komt”.

Samen met drummer Daaf Bleumink en de broers Bas (zang) en Koen Lurvink (gitaar) vormt Vulic deze viermansformatie. Wat ooit begon als een rockcoverband, transformeerde in 2020, mede door de pandemie, naar een band die originele nummers produceert.

De EP ‘Queen of Hearts’, opgenomen in S&K Audiostudio onder het toeziend oog van Dick Kemper, bestaat uit zes nummers. “Een samenwerking met professionals zoals Dick en het mixduo Annemieke Drenthen en Michel, heeft geresulteerd in iets speciaals”, geeft Bas aan.

Om fans een voorproefje te geven, introduceerde de band hun debuutsingle ‘Here’s to the Nights’. Deze track heeft hun al meer dan 11.000 streams en aandacht van 3FM opgeleverd. Het nummer wordt al herkend in diverse hoeken van de muziekindustrie en heeft zijn weg gevonden op Spotify-afspeellijsten en internationale radiostations.

EP-Presentatie

Het debuut van ‘Queen of Hearts’ zal gevierd worden op 22 september in de grote zaal van City Lido in Groenlo, waar de band haar roots heeft. De deuren openen om 20:00 uur met een toegangsprijs van €6, wat inclusief garderobe en een consumptie is. Als voorprogramma is de internationaal bekende punkrockband The Cool Trick uit Neede te zien. “Verwacht een optreden vol visuele verrassingen, bijna alsof je je in een stadion bevindt”, zegt Bas Lurvink met een knipoog naar jongeren.

